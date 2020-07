Ambrogiana Fool Park: gli appuntamenti a Montelupo dei prossimi giorni

La manifestazione Ambrogiana Fool Park di Montelupo Fiorentino iniziata mercoledì 8 luglio, ha fin da subito attratto numerosi visitatori che hanno potuto usufruire del parco in un modo totalmente nuovo. Dal cinema all’aperto, alla musica, dallo street food agli spettacoli artistici e musicali.

Molto apprezzato è stato il cinema, che nella sua prima serata fatto il tutto esaurito e nella seconda lo ha letteralmente sfiorato. Il “cinema sotto le stelle” gestito dal Cinema Mignon permette di godersi film di alti livelli in sicurezza, grazie al distanziamento tra i posti a sedere, e di circondarsi del parco e della suggestiva Villa Medicea.

Non è mancata l’offerta gastronomica, con le tre casette dello street food, al quale se ne aggiungeranno altre nelle prossime settimane. La pizzeria dell’associazione La Racchetta ha ottenuto il boom di vendite nel fine settimana e lo stand di dolci R.D.M. (Roba da matti) ha accompagnato dolcemente nella visita al parco, grandi e piccoli che, tra gelati, crepes e zucchero filato.

Il “live painting” di domenica 12 luglio ha attirato molti spettatori che seguivano gli artisti nelle varie tappe della creazione delle loro opere artistiche, ed ha lasciato una vivace e colorata cornice al parco, la quale risulta essere motivo d’attrazione tra esperti di street art e semplici ammiratori.

Con un ricco calendario di eventi fino al 30 agosto, Ambrogiana Fool Park si presenta come un evento estivo giovanile, fresco e unico che accompagnerà le serate dei montelupini e non solo!

Come ogni settimana dal mercoledì alla domenica, vi aspettiamo al Parco dell’Ambrogiana.

Vediamo quali sono gli appuntamenti previsti per questo da domani 22 luglio.

Nell’arena cinematografica mercoledì avrà luogo un evento speciale. La presentazione con tutto il cast della pellicola Go Dante Go Go Go.

L’opera del giovane regista Alessio Nencioni racconta la storia di Dante, uno studente fuoricorso di cinema, i cui lavori ermetici fino al grottesco non convincono i professori che anzi tentano di allontanarlo dall’università. A casa la situazione non migliora, l’ossessiva fidanzata non crede nel suo estro ma vuole prepotentemente un figlio da lui.

Messo alle strette, Dante tenta la fuga rifugiandosi dall’amico di sempre, Sandro Sereni. Sarà nel suo appartamento multietnico e in preda ai fumi dell’alcool che il giovane aspirante regista deciderà, sotto suggerimento dell’amico, di cimentarsi in un’impresa filmica ai limiti del possibile: partecipare al Definitive Short Film Festival, concorrendo in ognuna delle dieci categorie divise per genere; dal film di arti marziali fino al documentario.

Giovedì 23 la programmazione cinematografica prosegue con il film “Il meglio deve ancora venire”. In entrambi i casi il costo del biglietto è di 5 euro e l’inizio dello spettacolo è previsto per 21.30.

Venerdì 24 luglio spazio ad una prima nazionale, Ginevra di Marco e Gaia Nanni presentano DONNE GUERRIERE.

Caterina Bueno, Chavela Vargas, Mercedes Sosa, Rosa Balistreri: “Donne Guerriere” che hanno segnato la loro epoca attraverso la ricerca, il canto, l’impegno sociale. Donne che hanno avuto vite travagliate, osteggiate, difficili, ma che con la loro forza d’animo e il loro grande talento sono diventate “miti” della cultura popolare.

Lo spettacolo si sviluppa in un rimando fra le loro gesta e il mondo di oggi, raccontando di storie moderne messe a confronto con la storia di queste grandi donne.

Il concerto, il cui inizio è previsto per le ore 21.30 è sold out, però alle 19.00 si terrà un incontro con le artiste, ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.

Sabato 25 luglio appuntamento dalle 19.00 con Mirco Roppolo DJ vintage (Anni 60, 70, 80) spettacolo gratuito nella zona “Relax”.

Domenica dalle ore 21.00 sarà la volta di uno scontro di improvvisazione teatrale: “Fight Club Empoli vs Pisa”.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa