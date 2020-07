Anc-Pc Pontedera, attestati di benemerenza ai volontari

Per questi motivi e per il rinnovo del consiglio direttivo e del collegio dei revisori è stata convocata l' assemblea che ha visto la partecipazione di circa 25 soci. A seguito delle votazioni sono stati eletti: presidente il Cavalier Giani Alessio (in foto allegata),vice presidente con delega alla protezione civile il c.re Sardelli Franco, segretario il Luogotenente Greco Emilio, il tesoriere il c.re Paterni Marco ed il consigliere c.re Roberto Casini quale responsabile del volontariato.

Al termine dell’assemblea, nella ricorrenza del ventesimo anniversario di fondazione del nucleo costituitosi il 3 giugno dell’anno 1999, a tutti i volontari attivi è stato consegnato un attestato di pubblica benemerenza rilasciato dal presidente del Consiglio della Regione Toscana Eugenio Giani a testimonianza dell’opera svolta e l'impegno prestato da ciascun volontario nell’attività di volontariato e protezione civile. A rappresentare il presidente del consiglio regionale Giani era presente il consigliere regionale Andrea Pieroni che, coadiuvato dal presidente dell’Assemblea e ANC Antonio Mattera Ricigliano, ha consegnato gli attestati ai soci. Il consigliere regionale Pieroni ha cosi commentato: il nucleo di volontariato e protezione civile compie 20 anni di attività e per questo motivo, il presidente del Consiglio Regionale Giani, che era stato invitato alla cerimonia, ha inteso rilasciare gli attestati di pubblica benemerenza non solo al nucleo di volontariato e pc, ma a tutti e 35 i volontari che si sono assunti responsabilità morali e civili nel campo del volontariato, della sicurezza pubblica e per avere affiancato le forze dell’ordine in eventi di emergenze di protezione civile in tutto il territorio nazionale come nella emergenza terremoto all’Aquila, nel servizio di sicurezza in occasione dei funerali di Papa Giovanni Paolo II ed eventi calamitosi.