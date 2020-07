Assessore posa per spot con fascia tricolore, Donzelli (FdI): "Per il governo va bene se c'è Benetton"

"Il governo conferma che utilizzando la fascia tricolore per uno spot l'assessore del Pd del Comune Diye Ndiaye ha violato la legge e con lei l'ha violata il sindaco. Ma nonostante ciò non solo non condanna ma persino giustifica la scelta. Secondo il Pd siccome l'assessore è nato in Senegal, la pubblicità è per i Benetton e la foto è scattata da Oliviero Toscani si può fare". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, commentando la risposta in aula del sottosegretario all'Interno Matteo Mauri.

"Durante la mia replica sono stato persino interrotto in aula dal rappresentante del governo e da alcuni deputati del Pd: - sottolinea Donzelli - evidentemente gli brucia che qualcuno li abbia colti così palesemente in fallo. Lo stesso Prefetto di Firenze aveva stigmatizzato l'utilizzo della fascia, a termini di legge. Un fatto confermato dallo stesso governo: dalla risposta del sottosegretario emerge che il sindaco aveva autorizzato l'utilizzo per una campagna di solidarietà, quando nella foto non c'è traccia di ciò e anzi appare il marchio dei Benetton".

"Quello che avete fatto non è dignitoso per le nostre istituzioni: - ha detto Donzelli in aula - siete voi al servizio dell'Italia, non viceversa. Non potete prestarvi a questi giochini per biechi interessi, specie se nel mezzo c'è un'azienda che da anni lucra sulle Autostrade. Lo sappiamo che vi ha fatto innamorare il mix fra l'assessore senegalese, Benetton e Toscani, il fotografo buonista che però insulta dalla mattina alla sera Giorgia Meloni, - ha concluso Donzelli - ma le leggi devono essere rispettate da tutti".