Assunzione a tempo determinato nelle scuole comunali di Siena, in pubblicazione i bandi

In pubblicazione fino al 29 luglio all'Albo Pretorio del Comune e al Centro per l'Impiego di Siena due avvisi per la formazione di graduatorie finalizzate all'assunzione di personale (categoria B) a tempo determinato nelle strutture scolastiche comunali: 4 “Esecutori addetti ai Servizi Generali” e un “Esecutore addetto alla cucina”.

Le domande di partecipazione alle selezioni, compilate sull'apposito modello scaricabile dal sito istituzionale https://www.comune.siena.it/Il-Comune/Gare-Concorsi-e-Avvisi/Bandi-di-concorso-pubblicati-nell-anno-2020 dovranno pervenire entro il prossimo 29 luglio e potranno essere inviate per mail all'indirizzo art31.siena@arti.toscana.it o tramite PEC (posta certificata) a arti.pisa_siena@postacert.toscana.it oppure con raccomandata AR indirizzata ad Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) – Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Siena, via Fiorentina, 91 - 53100 Siena (non farà fede il timbro postale) e per fax al numero 055 19985486.

Info: Servizio Personale del Comune tel. 0577 292184/2186 oppure Centro per l'Impiego di Siena tel. 055 19985151.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa