Beat Garden, annunciato il misterioso duo C'mon Tigre

Un’altro grande nome si aggiunge al cast di Beat Garden, la manifestazione spin-off di Beat Festival che andrà in scena dal 26 al 30 agosto 2020 al parco di Serravalle di Empoli.

Il 30 agosto infatti, a chiudere questa edizione speciale, saranno i C’mon Tigre con un live imperdibile.

I C’mon Tigre sono un duo attorno al quale ruotano musicisti provenienti da più parti del mondo. Un collettivo misterioso che con due album all’attivo è riuscito a diventare un punto di riferimento nel mondo della musica Indie.

Nel loro ultimo lavoro, Racines, i suoni del Mediterraneo - il mare della loro terra -, si intersecano, intrecciano e sovrappongono con un caleidoscopio di altre sonorità e un approccio nuovo, basato - spiegano - “sul tipo di lavoro che avevamo fatto riarrangiando il primo album per i live, quindi enfatizzando la parte sintetica dei pezzi”. Quel lavoro, questa volta, è stato portato avanti da subito: “La composizione dei brani ha previsto sin dall’inizio l’utilizzo di macchine e sintetizzatori come base per l’intervento di strumenti acustici. L’obiettivo era di riprocessare in maniera più contemporanea il terreno dell’influenza mediterranea da cui il nostro progetto è indubbiamente partito”.

I biglietti per il concerto dei C’mon Tigre saranno in vendita a partire da venerdì 24/07 a 10 euro + dp.

Il concerto del 30 agosto sarà l’atto conclusivo del Beat garden che vedrà sul palco altri grandissimi artisti della scena musicale Italiana.

Ad aprire il Festival, il 26 agosto sarà Max Casacci, fondatore e anima dei Subsonica con uno speciale dj set.

Il 28 agosto invece arrivano nel Garden di Beat festival gli Psicologi con un esclusivo live elettro-acustico in cui i ragazzi rivisiteranno i loro pezzi vecchi e nuovi.

Il 29 agosto toccherà invece ad una delle cantautrici italiane più apprezzate, Margherita Vicario che salirà sul palco del main stage per un live imperdibile.

I biglietti per i concerti di Margherita Vicario e di Psicologi sono disponibili online su ticketone.it Nelle prossime settimane saranno annunciati nuovi artisti che si esibiranno sul palco di Beat

Beat Garden non sarà solo musica. Sarà realizzata anche un’area dedicata al food e ai birrifici. Un’area apposita che occuperà la parte iniziale del parco e che sarà rivista e rimodellata rispetto al format classico che è stato visto negli anni passati al Beat Festival. Truck e birrifici saranno adeguatamente distanziati e questo spazio sarà dotato di migliaia di posti a sedere, dislocati in modo da permettere a chi frequenterà il festival di poter “gustare” di momenti di relax in assoluta tranquillità.

Un’altra area del Festival sarà dedicata al market grazie al Wom - Wonderful Market che con le eccellenze dell’artigianato, dell’handmade italiano colorerà il parco. Dall’abbigliamento, ai bijoux, dal vintage all’arredamento artigianale.

Per maggiori info è possibile consultare il sito beatfestival.net e o la pagine social di Beat Festival.