Continua a spacciare nonostante fosse ai domiciliari (davanti agli uffici della polizia): arrestato

Questa mattina la polizia di Montecatini Terme ha arrestato un cittadino italiano, già agli arresti domiciliari, per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, infatti, nonostante si trovasse in regime domiciliare, ha continuato imperterrito nella sua attività illecita, incurante, inoltre, del fatto che il suo domicilio si trovasse proprio davanti agli uffici della Polizia di Stato del Commissariato di Montecatini Terme.

L’uomo era stato arrestato, insieme alla convivente, la sera del 16 giugno scorso. In quell’occasione fu trovato in casa, oltre a eroina, anche bilancini e materiale per il confezionamento della sostanza. Nei giorni scorsi, gli agenti avevano notato un movimento insolito nei pressi dell’abitazione dell’uomo. Insospettiti, iniziavano nuovamente un’attività di osservazione che permetteva di avere la certezza che il cinquantenne continuasse nella sua attività illecita. Nella circostanza venivano, infatti, fermati alcuni “clienti” in possesso di dosi di eroina.

La Polizia, sulla base di quanto accertato, inoltrava richiesta di aggravamento della misura cautelare che veniva accolta dall’A.G., la quale successivamente emetteva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo. L’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Pistoia a disposizione dell’A.G.