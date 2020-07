Coronavirus, Asl Toscana Nord Ovest: 19 casi in una settimana

Questo l’aggiornamento settimanale - da lunedì 13 luglio a lunedì 20 luglio 2020 - sui casi di Coronavirus “Covid-19” sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

Nuovi casi positivi

Nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) dal 13 luglio al 20 luglio 2020 si sono registrati 19 nuovi casi positivi (dal 6 al 13 luglio erano stati 12, dal 28 giugno al 5 luglio erano stati 5, dal 22 al 28 giugno erano stati 9), così suddivisi per Zona e per Comune di residenza (in tutte le Zone non citate non ci sono stati nuovi casi positivi).

Zona Apuane 5 - Comuni: Carrara 1 (adulto), Massa 4 (due adulti e due minori);

Zona Pisana 6 - Comuni: Cascina 1 (adulto), Pisa 4 (tre adulti ed un minore, tutti legati al cluster individuato e quindi già comunicati nel bollettino di una settimana fa), San Giuliano Terme 1 (adulto);

Zona Val di Cecina Val d’Era 2 - Comuni: Pomarance 2 (un adulto ed un minore, collegati tra loro);

Zona Livornese 2 - Comuni: Livorno 2 (due adulti, casi separati tra loro);

4 casi da attribuire (tutti adulti).

Si ricorda anche che l’Asl Toscana nord ovest, con la sua statistica, incrocia vari dati legati ai pazienti e lavora sulla residenza, e non sul domicilio, delle persone.

Di seguito comunque il totale dei casi positivi, sempre per residenza, registrati in ogni Provincia e Zona a ieri (20 giugno).

LIVORNO 456 (Valli Etrusche 142; Elba 18; Livornese 296).

LUCCA 1320 (Piana di Lucca 475; Valle del Serchio 191; Versilia 654).

MASSA CARRARA 982 (Lunigiana 435; Apuane 547).

PISA 769 (Alta Val di Cecina-Val d’Era 341; Valli Etrusche 10 - Comuni di Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella; Pisana 418).

Il totale è quindi, con gli ultimi casi validati, di 3527 casi positivi sul territorio aziendale.

Guarigioni

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest continua ad aumentare il numero dei guariti: ad oggi (21 luglio 2020) si sono registrate 3323 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”).

Decessi

Ad ora (21 luglio 2020) i decessi sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest sono 460 (oggi nessun decesso).

Si ribadisce che spetterà comunque all’Istituto superiore di sanità attribuire in maniera definitiva le morti al Coronavirus: si tratta infatti di persone che avevano già patologie concomitanti.

Le zone più colpite, in coerenza e conseguenza ai territori più colpiti dal virus, sono state la Lunigiana (99 decessi, 81 per residenza), la Versilia (con 80 decessi, 81 per residenza) e le Apuane (74 decessi, 69 per residenza).

Ricoveri per Covid

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 4, di cui 1 in Terapia intensiva (esattamente come due settimane fa). Sono tutti ricoverati all’ospedale di Livorno.

Persone in isolamento domiciliare

Dal monitoraggio giornaliero ad oggi (21 luglio) sono 242 - su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest - le persone isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Fonte: Azienda Usl Toscana nord ovest - Ufficio stampa