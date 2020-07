Coronavirus, carabinieri controllano attività di Usca a Castiglioncello

I carabinieri del Nas, nucleo anti sofisticazioni, hanno effettuato dei controlli sulle attività di un'Usca (Unità specializzata di continuità assistenziale) per i pazienti positivi al Covid-19 in cura domiciliare a Castiglioncello (Rosignano Marittimo). Gli accertamenti vedono la collaborazione della direzione generale dell'Asl Nord Ovest che ha fornito pieno supporto. I controlli sono nati in seguito a una segnalazione sul numero dei tamponi effettuati e sulla correttezza delle attività sanitarie.