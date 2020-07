Fabrizio Silei presenta 'Trappola per volpi' a Cerreto Guidi

Prosegue la rassegna "Leggere Fuori", organizzata dal Comune di Cerreto Guidi, curata dalla Cooperativa culturale “Le Macchine Celibi” e realizzata in collaborazione con REA.net.

Venerdì 24 luglio, alle ore 21.15, in Piazza Dante Desideri, verrà presentato il libro di Fabrizio Silei “Trappola per volpi”, pubblicato da Giunti Editore. E’ un giallo di grande atmosfera, con una coppia di detective inedita e curiosa, destinata a entrare nel cuore dei lettori.

Fabrizio Silei, 53enne scrittore e artista fiorentino, con i suoi romanzi e le sue immagini, ha ricevuto nel corso degli anni numerosi riconoscimenti, fra cui il Premio Andersen, una sorta di Oscar della letteratura per ragazzi.

E’considerato uno dei più importanti scrittori della nuova narrativa per l’infanzia. I suoi libri illustrati tendono sempre a creare una proposta concettuale e creativa in cui la narrazione si fa gioco e apertura di possibilità per il bambino che è invitato a continuare liberamente il racconto e la sperimentazione dell’artista. Biblioteche, festival, scuole, comuni e spazi pubblici hanno ospitato sue opere e installazioni.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa