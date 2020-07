Schmidt a Montelupo e FI Fucecchio riflette sul turismo in città: "Lavorare per attrarre visitatori"

Lo avevamo inserito nel programma elettorale del centro-destra delle passate elezioni amministrative: lavorare per portare nel Museo di Fucecchio capolavori presenti nei depositi dei musei fiorentini.

Lo abbiamo ribadito in Consiglio Comunale quando si è parlato di turismo e politiche per attrarre visitatori sul nostro territorio e lo abbiamo ricordato all’assessore CEI anche in occasione della seduta del 16 luglio scorso:bisogna lavorare molto di più per creare anche a Fucecchio l’impresa turistica.

Apprendiamo dalla stampa locale che in data 20 luglio il Direttore degli Uffizi Eike Schmidt ha effettuato un sopralluogo presso la Villa Ambrogiana di Montelupo Fiorentino per verificare la fattibilità del progetto, certamente voluto da quella Amministrazione Comunale, di un museo che ospiti opere d’arte provenienti dal Museo degli Uffizi.

La domanda quindi è: il sindaco Spinelli ed il suo assessore CEI cosa stanno facendo per portare i turisti a Fucecchio? Hanno provato a lavorare ad un progetto che attragga visitatori e turisti nel nostro territorio, nel nostro centro storico e nel nostro museo?

I sistemi di rete dei musei dell’Empolese-Valdelsa e la gestione associata del turismo da parte dell’Unione dei Comuni hanno prodotto per Fucecchio soltanto costi economici e nessun beneficio: basti pensare che nel 2019 il Museo Civico ha incassato Euro 2140,00 a fronte di Euro 59451,46 di spese. Fucecchio non ha ad oggi un ufficio del turismo.

I pellegrini che percorrono la via Francigena e la Romea Strata transitano e non si fermano, essendo diretti verso comuni che meglio hanno saputo gestire le strategie di accoglienza, non si vedono operatori turistici che accompagnino turisti in queste zone. Fucecchio, nonostante il noto degrado che purtroppo lo avvolge, ha un centro storico bellissimo che dovrebbe essere valorizzato e fatto conoscere al mondo, le frazioni di Fucecchio sono immerse in ambienti naturalistici splendidi ed unici, come le colline delle Cerbaie ed il Padule di Fucecchio.

Non si commette alcun errore ad adoperarsi perché la cultura diventi anche un’occasione economica per le tante opportunità imprenditoriali e professionali che da essa possono derivare.

Invitiamo dunque ancora una volta Sindaco e Giunta a lavorare autonomamente, anche al di fuori dei sistemi di rete che possono essere utili ma non sufficienti, per dare il giusto risalto e merito a quanto Fucecchio ed il suo territorio possono offrire.

E se per caso il Direttore Eike Schmidt avesse voglia di fare una passeggiata, siamo certi che avrebbe modo di apprezzare i Palazzi ed i Monumenti del Centro Storico e magari potrebbe essere disponibile a collaborare ad un serio progetto culturale proposto dall’Amministrazione Comunale da realizzare a Fucecchio.

Fonte: FI Centrodestra Fucecchio, Capogruppo Simone Testai - C.C. Fucecchio Sabrina Ramello, Consigliere FI Unione Empolese Valdelsa