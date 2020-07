Fuoriuscita di gasolio provoca caduta di uno scooter, multato proprietario del camion

Incidente questa mattina in via Pistoiese all’intersezione con la rampa che scende dal Viadotto dell’Indiano a Firenze. Intorno alle 11 uno scooter di grossa cilindrata è scivolato su una pozza di gasolio cadendo sulla strada. La pattuglia intervenuta ha trovato il conducente dello scooter, ferito in modo grave, e una persona che aveva assistito al sinistro. Nessuna traccia invece del veicolo che aveva perso il gasolio. Grazie a un accertamento effettuato dalla Centrale Operativa sulle immagini di diverse telecamere è stato individuato il veicolo: un grosso camion che, transitato poco prima nello stesso tratto di strada, aveva lasciato l'ampia pozza di gasolio. Il conducente, contattato per telefono (si trova fuori Firenze), ha riferito agli agenti di aver avuto un guasto al mezzo ma di averlo scoperto successivamente. É stato convocato nei prossimi giorni dalla Polizia Municipale per ulteriori accertamenti, ma sicuro a suo carico un verbale per perdita di carico (87 euro).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa