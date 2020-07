Giovanissimi pescano il gambero killer in Padule

567 gamberi killer pescati in due ore dai giovani al Casotto del Sordo, nel Padule di Fucecchio. Questo il bilancio dell'iniziativa Peschiamo in Padule, dell'associazione Il Padule, tenutasi il 19 luglio. Oltre 10 kg di pescato nella gara al mattino mentre al pomeriggio i giovanissimi si sono dai alla pesca del gambero, con 70 gamberi pescati a testa dalle piccole Giorgia e Anita, primeggiando su altri. In 'classifica' seguono Alessio con 50 gamberi e Alice con 49. L'iniziativa è stata appoggiata anche dall'assessore Daniele Cei che su Facebook ha spiegato: "E se il Casotto del Sordo ospitasse qualche gara di pesca regionale, nell'assoluto rispetto dell'ambiente, magari consentendo ai più piccoli di avvicinarsi alla pesca e contribuire, divertendosi, a rimuovere anche il dannoso gambero killer? Sarebbe un altro modo per promuovere il nostro Padule e farlo conoscere sempre di più a chi è alla ricerca di una Toscana meno nota ma dal fascino unico e inimitabile. Intanto i complimenti vanno all'Associazione Il Padule per il grande lavoro che stanno facendo per valorizzare l'area".