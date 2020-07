Grassina, prosegue il restyling del 'ponte giardino'

Rigenerazione urbana, prosegue la riqualificazione del “ponte giardino” che nel cuore della frazione di Grassina collega piazza Umberto I all'area verde di via Bikila, al parco urbano e alla pista ciclabile lungo l’Ema. Dopo l’inaugurazione del passaggio pedonale avvenuta la scorsa primavera, adesso è stata installata dall’amministrazione comunale una controparete in acciaio corten lungo la facciata laterale della Casa del Popolo. Una sorta di quinta, costituita da pannelli di diverse dimensioni, che rappresenta uno skyline urbano in lontananza cui si sovrappongono, su piani diversi, elementi della natura quali rami, foglie e uccelli in volo.

I pannelli incorniciano lo storico murale realizzato il 25 aprile del 1975 dalla Brigata “Rodolfo Boschi” sulla facciata laterale della Casa del Popolo: il disegno, oggi bisognoso di manutenzione, sarà restaurato in autunno in accordo con la Casa del Popolo.

Nel mese di ottobre, terminata l’attività estiva della pizzeria all’aperto della Casa del Popolo, si aprirà infine il terzo e ultimo lotto dei lavori a completamento di tutto l’asse pedonale. Con un ulteriore investimento di circa 63mila euro (per i quali il Comune ha ottenuto in larga parte un finanziamento regionale per progetti di rigenerazione urbana) sarà riqualificato il ponte vero e proprio attraverso una nuova pavimentazione, la sostituzione della cancellata, l’installazione di nuovi arredi – sedute, fioriere e segnaletica - e l’installazione dell’impianto di illuminazione a Led. L’insieme contribuirà a trasformare il percorso non soltanto in un elemento di collegamento della viabilità pedonale urbana ma in un un vero e proprio “ponte giardino” da vivere oltre che da attraversare.