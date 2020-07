Incendio a Pietrasanta, in fiamme il centro di raccolta rifiuti al Pollino

Un incendio è divampato, nel tardo pomeriggio di oggi, nel centro di raccolta rifiuti gestito da Ersu in via delle Colmate, in località Pollino nel Comune di Pietrasanta. L'intervento è ancora in corso e sul posto si trovano impegnati i vigili del fuoco del comando di Lucca e dei distaccamenti di Pietrasanta e Viareggio. La tempestiva presenza dei vigili del fuoco ha impedito il propagarsi dell'incendio e, al momento, sono in corso le operazioni di smassamento. Presenti inoltre anche le forze dell'ordine e la polizia municipale.

Il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti, sta monitorando la situazione che ha definito come "sotto controllo". "L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha circoscritto notevolmente l'incendio che si è sviluppato all'interno dell'impianto di Colmate gestito da Ersu - ha continuato il sindaco. Come riferito ancora dal primo cittadino Giovannetti, le cause dell'incendio al momento non sono note e anche Arpat è sul posto per effettuare l'attività di indagine. "Sarà mia premura informare la comunità non appena avremo ben definito il quadro complessivo".