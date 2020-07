Mala-movida in Santo Spirito, Forza Italia: "Colpa non ricada su esercenti"

“Che il problema Santo Spirito sarebbe prima o poi tornato era chiaro a tutti” affermano Jacopo Cellai, Capogruppo di Forza Italia al Consiglio Comunale, Roberta Pieraccioni, Capogruppo al Q1, Domenico Caporale, Consigliere al Q1, Giampaolo Giannelli, Vicecoordinatore Provinciale e Gabriele Sernesi, Responsabile Quartiere 1. “Se buona parte dei frequentatori infatti si comporta bene e cerca di rispettare le norme, c'è un gruppo chiaramente legato all’estrema sinistra che scientemente ignora qualsiasi regola, che persevera, come prima della pandemia, con comportamenti sbagliati che stanno attirando le ire dei residenti e non solo. Questo è il degrado, di cui sono figli anche episodi come quello dei fumogeni sul sagrato. Non vogliamo – rimarcano – che le conseguenze di questa mala-movida ricadano però su esercenti e commercianti regolari, visto che nella piazza non mancano quelli che vendono illegalmente e quelli che acquistano. I gestori – aggiungono – si stanno comportando molto bene in questa fase, ricordiamo che hanno subito danni economici serissimi e che devono rispettare una serie infinita di norme. Non può ricadere su di loro la colpa della gestione della movida. Il vero problema è che l'amministrazione è partita con troppo ritardo”.