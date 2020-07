MicroRNA, il volume di UniSi e Aou Senese

"Crosstalk between MicroRNA and Oxidative Stress in Physiology and Pathology" è il libro recentemente pubblicato come edizione speciale dalla rivista scientifica "International Journal of Molecular Science”, frutto del lavoro del team interdisciplinare di ricercatori dell’Università di Siena e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese composto dalla reumatologa Antonella Fioravanti, dal diabetologo Francesco Dotta, dall’oncologo Antonio Giordano e dal radio-oncologo Luigi Pirtoli.

Molti possono essere i meccanismi che portano all’insorgenza delle varie patologie. Nel volume si è posta l’attenzione sulle conseguenze dello stress ossidativo cellulare, che può essere causa di alterazioni a carico di proteine, grassi e dello stesso DNA e possiede un ruolo determinante nella genesi di diverse condizioni patologiche in relazione ai microRNA, ovvero sequenze molto brevi di acido ribonucleico. Una relazione evidenziata ripetutamente dalla ricerca scientifica negli ultimi anni: ad oggi sono oltre 940 i microRNA osservati, prodotti da circa un migliaio di geni presenti nella catena del DNA, che vengono considerati di importanza cruciale per il corretto funzionamento delle cellule del corpo umano.

“Un' anomalia nell’espressione e nel funzionamento dei microRNA, - spiegano gli autori del volume - determinanti nel funzionamento cellulare, può essere cruciale anche nell’insorgenza, mutamento e progressione di patologie di natura infiammatoria o degenerativa”.

I microRNA sono reperibili e dosabili in diversi campioni biologici e quindi costituiscono dei potenziali biomarcatori per la diagnosi precoce, la stadiazione e la risposta al trattamento farmacologico di diverse condizioni patologiche. “Lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche volte al riequilibrio dell’espressione genica dei microRNA - concludono i ricercatori - è fondamentale e apre ad interessanti potenzialità per le cure in vari ambiti, compreso quello oncologico".

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa