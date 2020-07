Molesta donne di notte, denunciato 25enne a Pisa

Un 25enne è stato denunciato a Pisa per violenza sessuale. Due volte e a pochi giorni di distanza avrebbe molestato due giovani donne in casa di una di loro e in zona aeroporto. Le donne sarebbero state bloccate e molestate dall'uomo in orario notturno. I carabinieri di Pisa hanno lavorato per ricostruire i fatti.

L’Arma è da sempre molto scrupolosa nel perseguire i reati contro la persona, in special modo quelli commessi nei confronti di donne e minori; si ribadisce, pertanto, la pronta disponibilità dei Carabinieri al servizio delle vittime, potendo l’Istituzione contare su personale scrupolosamente formato in materia e particolarmente sensibile alla problematica della violenza sulla persona.

Il messaggio è e deve essere chiaro: rivolgersi sempre ai Carabinieri, quando ci si sente aggrediti nella propria dignità e nella propria libertà; senza perdere tempo, occorre denunciare e collaborare con la Benemerita.