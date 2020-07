Nella felpa in auto nasconde 220 g di cocaina: arrestato

Un 52enne fiorentino è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La guardia di finanza l'ha scoperto nel quartiere Isolotto, mentre guidava la sua auto. All'alt, l'uomo ha tentato di afferrare una felpa riposta sul sedile lato passeggero. I militari sono intervenuti e nell'indumento hanno trovato tre involucri contenenti sostanza granulosa di colore bianco. L’esame immediato della sostanza con il drop test in uso alle pattuglie dava esito positivo per cocaina, circa 220 grammi. Una volta “tagliata” avrebbe potuto valere 1.500 singole dosi, dalla cui vendita si sarebbero ricavati circa 50.000 euro. Dopo l'arresto è stato trasferito a Sollicciano. La convalida dell'arresto ha seguito il trasferimento agli arresti domiciliari con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

Fonte: Ufficio stampa