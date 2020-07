Nuovi parcheggio e marciapiede a San Quirico, l'inaugurazione

Sabato 25 luglio alle 18.30, alla presenza del Sindaco Alessio Mugnaini e delle autorità cittadine, saranno inaugurati il nuovo marciapiede e il nuovo parcheggio in Via Romita, nella frazione di San Quirico in Collina.

I lavori, iniziati lo scorso luglio e dal valore complessivo di circa 400.000 euro, si pongono l'obiettivo della messa in sicurezza della viabilità e dell'abbattimento delle barriere architettoniche, aumentando e adeguando i percorsi pedonali all'interno dell'abitato.

"Si tratta di un intervento che ha cambiato il volto della frazione, che adesso ha percorsi pedonali accessibili e sicuri e una serie di nuovi posti auto lungo Via Romita. I lavori sono stati lunghi e complessi ma oggi possiamo essere soddisfatti del risultato raggiunto a favore dei cittadini di San Quirico" dichiara il Sindaco, Alessio Mugnaini

Il brindisi sarà offerto dalla Impresa Edile Crocetti Edilcostruzioni Srl

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa