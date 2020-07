Parcheggio Borgo San Giusto, acquisizione per arrivare a 95 posti

Con la scadenza contratto di comodato d’uso gratuito stipulato tra la precedente amministrazione e la Parrocchia di San Giusto di Volterra in data 5 dicembre 2013 relativamente alla concessione della porzione di più ampia particella di terreno da destinare a parcheggio senza tariffazione in Borgo San Giusto, l'attuale giunta comunale, a seguito di colloqui intervenuti con l’attuale parroco don Fabio Villani, ha programmato di acquisire la più ampia particella per destinarla a pubblico parcheggio.

L’operazione, oltre a consentire un consistente aumento dell’offerta della sosta, elevando a circa 95 i posti auto, può assicurare una complessiva riqualificazione dell’area con l’introduzione di adeguata pavimentazione e illuminazione oltre all’introduzione di percorsi pedonali per una più diretta connessione verso i complessi abitativi più prossimi e da qui con il Borgo di San Giusto.

Di non trascurabile importanza sono i positivi effetti che porta l’acquisizione in discorso nei confronti della definizione di un percorso pedonale di fruizione turistica, che sviluppandosi lungo i residui tratti delle mura etrusche, porti alle due tombe ipogee e da qui, alla Chiesa di San Giusto.

Per addivenire all’acquisizione dell’area risulta necessario, in primo luogo, la redazione di un progetto definitivo incentrato sulla base dei requisiti funzionali e tecnologico-funzionali definiti dall’Ufficio Tecnico Comunale.

Una preliminare indicazione della sistemazione a parcheggio può essere desunta dallo schema planimetrico unito al testo. Su fronte esecutivo, considerando le risorse attualmente disponibili, non è da escludere il ricorso a due lotti funzionali.

Fonte: Comune di Volterra