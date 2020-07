Pista ciclabile e zona 30 in via Sangallo a Poggibonsi

Quasi 1,4 milioni di euro di finanziamento regionale per la riqualificazione di via Sangallo con pista ciclabile e zona 30. “Daremo continuità al nostro Progetto di Innovazione urbana che ci ha visto completare importanti interventi sugli spazi della città – dice il sindaco David Bussagli – In questo caso un progetto che punta a rigenerare un’intera area cittadina migliorando vivibilità, accessibilità e fruizione degli spazi e proseguendo un percorso di sviluppo della mobilità alternativa. Il contesto di profonda incertezza che attraversiamo, anche in ordine alle nostre disponibilità, ci impone di essere prudenti ma la notizia è positiva e ringraziamo la Regione Toscana per questa ulteriore opportunità di investimento che è anche un riconoscimento del lavoro promosso in termini progettuali e operativi”.

L’intervento in questione, in coerenza con la legge regionale per il governo del territorio ed il Piano paesaggistico, entra a far parte del Progetto di Innovazione Urbana Città+Città finanziato nell’ambito dell’Asse VI Urbano del POR FESR 2014-2020 in virtù degli Accordi di programma sottoscritti tra la Regione Toscana ed i Comuni interessati e di risorse aggiuntive che si sono rese disponibili grazie al conseguimento dei target previsti. Per il pieno utilizzo delle risorse aggiuntive, a gennaio 2020 la Giunta regionale ha avviato una selezione per individuare nuovi interventi coerenti e rilevanti rispetto alle priorità strategiche di ciascun progetto urbano ed in grado di garantire tempi di esecuzione coerenti con la programmazione comunitaria. Nelle scorse settimane si è conclusa la valutazione tecnica delle sette candidature presentate, a cura di un Comitato tecnico appositamente costituito. Sulla base della graduatoria che recepisce gli esiti della valutazione di merito dei progetti, la Giunta Regionale ha provveduto a destinare la disponibilità di risorse dell’Asse Urbano agli interventi utilmente collocati in graduatoria. Primo progetto è quello per la pista ciclabile e zona 30 in via Sangallo che è stata cofinanziata all’80%.

L’obiettivo è quello di realizzare una ‘zona 30’ in via Sangallo, nell’intero comparto posto a lato di via Senese, affiancata a lato da un percorso ciclo pedonale che rappresenta uno step importante per il futuro collegamento ciclabile a Campostaggia. Il progetto raccoglie l’esigenza di moderazione del traffico resa auspicabile anche per la presenza della scuola dell’infanzia e dell’asilo nido, oltre che di una serie di spazi a verde pubblico. La moderazione del traffico, principalmente a funzione locale, sarà ottenuta tramite disassamenti dell’asse stradale e realizzazione di piccole aree pavimentate, in corrispondenza dei punti di particolare interesse sociale aggregativo, in modo da ribaltare la gerarchia del traffico, ponendo pedoni e mobilità dolce al primo posto. Ciò contribuirà a migliorare la vivibilità dell’intero quartiere provvedendo alla sua riqualificazione, depotenziando il traffico motorizzato a vantaggio di una fruizione collettiva in assoluta sicurezza dei servizi e degli spazi pubblici ivi presenti.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa