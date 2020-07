Pistoia Novecento 1900-1945, ingresso gratuito per San Jacopo

Sabato 25 luglio – in occasione dei festeggiamenti dedicati a San Jacopo, patrono della città – per i residenti nella provincia di Pistoia l’ingresso alla mostra Pistoia Novecento 1900-1945 sarà gratuito.

La mostra, a cura di Annamaria Iacuzzi e Philip Rylands, è visitabile a Palazzo de’ Rossi fino al 23 agosto e consente di leggere le vicende artistiche cittadine della prima metà del Novecento. Un viaggio attraverso le opere dello scultore Andrea Lippi e del pittore futurista Mario Nannini; di Francesco Chiappelli, Marino Marini, Alberto Canigiani, Giulio Innocenti fino alla Scuola pittorica pistoiese attiva tra le due guerre. L’esposizione è inoltre l’occasione per ammirare opere di artisti non pistoiesi ma legati alla città, come Galileo Chini, Giovanni Costetti e Achille Lega.

Ai cittadini pistoiesi basterà dunque presentarsi in biglietteria, a Palazzo de’ Rossi in via de’ Rossi 26 a Pistoia, con un documento di identità in corso di validità che attesti la residenza in uno dei Comuni della provincia.

La visita può avvenire solo previa prenotazione allo 0573 974236.

INFO:

Pistoia Novecento 1900-1945, a cura di Annamaria Iacuzzi e Philip Rylands

Palazzo de’ Rossi, via de’ Rossi 26, Pistoia

Orario continuato dalle 10 alle 18

Prenotazione obbligatoria telefonando allo 0573 974236

Fonte: Ufficio stampa