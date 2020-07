Raccolta differenziata, Certaldo campione nell'Empolese Valdelsa. Crolla Gambassi Terme

Sono stati diramati da Alia i dati della raccolta differenziata nel 2019 all'interno dei 58 comuni serviti tra le province di Firenze, Prato e Pistoia. Ci sono modifiche significative per i comuni dell'Empolese Valdelsa, più volte sul podio come 'comuni ricicloni' per il ridotto quantitativo di rifiuti indifferenziati prodotti e per la corretta differenziazione di multimateriale, carta, organico. Da pochi giorni anche nell'Empolese sono attivi gli ispettori ambientali, chiamati a vigilare sulle poche criticità rimaste, specialmente di abbandoni di ingombranti e di cestini pieni. A Empoli, ad esempio, le criticità più grandi sono state individuate nel post-mercato settimanale del giovedì e nel centro città.

Tornando alla raccolta differenziata ecco i dati, dal comune più riciclone. Tra i campioni primeggia Certaldo con l'88,2%, dello 0,8% in più rispetto all'anno precedente.

A Capraia e Limite la percentuale di raccolta differenziata è dell'87,51%, in aumento dello 0.9% rispetto al 2018 (86,6%) Solo 403 tonnellate di indifferenziato sono state prodotte nell'interno 2019. Un minore prodotto in un comune simile a livello di popolazione si può vedere solo a Lamporecchio (Pistoia), con oltre l'89% di raccolta differenziata (addirittura in calo di 2 punti rispetto all'anno prima).

Al secondo posto troviamo Montelupo Fiorentino con l'87,3%, dell'1,36% in più rispetto al 2018. Seguono Fucecchio con l'86,74%, con un 0,18% in più, Vinci con l'86,32%, migliorando rispetto all'85,98% del 2018. Montaione ottiene l'85,89%, con l'1,3% in più rispetto all'anno precedente. Anche in questo caso le tonnellate di indifferenziato sono molto poche, 343.

Rimanendo in Valdelsa a Castelfiorentino l'aumento dell'1,35% porta laraccolta differenziata all'85,34%. Poco sotto troviamo Cerreto Guidi con l'84,79% (+0,73%) e Montespertoli all'84,43% (-0,45%).

Quasi stanziale l'andamento di Empoli, all'84,01%, con un calo quasi impercettibile dello 0,17%.

Grave il 'tracollo' di Gambassi Terme, con -6,75% in conto, portando dall'85,29% al 78,54%, sotto la 'soglia psicologica' dell'80% che accomuna gli altri 10 comuni del circondario.

Elia Billero