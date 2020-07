Restauro Chiesa della Vergine, la Lega: "Ci siamo astenuti, perché il parafulmine non ha funzionato?"

Comprendiamo le recenti difficoltà del sindaco Spinelli in crisi di visibilità post lockdown, purtroppo la mancanza di file fuori da centri commerciali in cui far rispettare la distanza di sicurezza ed ergersi "sceriffo" del distanziamento sociale evidentemente lo sta logorando, ma ciò non è un buon motivo per mistificare le cose.

Al di là delle battute, la Lega non ha votato a favore, ma non ha neanche votato contro alla variazione di bilancio necessaria per i lavori di messa in sicurezza del campanile della Chiesa della Vergine, il nostro gruppo si è astenuto.

Come detto in aula, abbiamo riconosciuto la necessità di intervenire sul problema in questione per mettere in sicurezza e ripristinare un così importante edificio per la nostra collettività, ma non era possibile soprassedere ad alcune clamorose criticità tecniche relative al parafulmine emerse già in Commissione Lavori Pubblici.

È un dubbio che è venuto a centinaia di cittadini fucecchiesi: se c'era il parafulmine, come mai non ha funzionato?

Perché, come testimoniano anche numerose foto prese nel recente passato, il parafulmine c'era. E allora, bisogna andare a fondo, per scoprire se ci siano eventuali responsabilità, in nome dei principi di Trasparenza e Buon Andamento della Pubblica Amministrazione. In sede istituzionale, infatti, le nostre domande non hanno avuto risposta, con argomentazioni tipo "il parafulmine non era obbligatorio". Ma era sicuramente auspicabile secondo noi, visti i danni subiti dalla Chiesa, e anche alla luce di fatti analoghi accaduti nel recente passato, come il fulmine sulla chiesa della Ferruzza.

Quanti altri edifici di proprietà comunale dobbiamo ancora vedere danneggiati da un fulmine senza che l'amministrazione corra ai ripari? Quanti altri rischi, con questa politica stiamo facendo correre alla nostra cittadinanza? Così, proprio non va, il patrimonio storico comunale deve essere gestito in tutt'altro modo.

Non si capisce quindi, come si sarebbe potuto votare a favore di un debito che con la sua politica ha contribuito a creare e che sarebbe stato evitato con azioni di "buon governo"? Il nostro voto sarà sempre e convintamente contro la sua politica basata sull’emergenza anziché sulla pianificazione seria, che pone in essere tutti gli strumenti (anche non obbligatori per legge) per scongiurare i disastri.

Inutile fare i premurosi a postumi quando il danno si è verificato, snocciolando date e riferimenti storici in maniera analogica, come una Cortina fumogena per confondere le idee e coprire eventuali mancanze.

Per tutti questi motivi, il nostro gruppo proporrà nel prossimo consiglio di istituire una commissione di inchiesta sia per approfondire l'evento, sia per verificare lo stato degli impianti di sicurezza di tutti gli edifici di proprietà comunale, culturali e non, per realizzare finalmente un’azione che non lasci niente al caso come evidentemente è avvenuto in questi anni.

Gruppo Consiliare Lega – Salvini Fucecchio

Gianmarco Porciani (Consigliere Capogruppo)

Leonardo Pilastri

Marco Cordone