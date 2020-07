Riduzione tributi, Pd Vinci: "Ok tagli dell'amministrazione, ora intercettare fondi europei"

Il consiglio comunale che si è svolto la scorsa settimana ha approvato atti importanti per sostenere l’economia locale e puntare ad un rilancio del tessuto economico vinciano fortemente destabilizzato dagli effetti della crisi economica dovuta al covid19.

“L’amministrazione comunale di Vinci sta portando avanti politiche importanti per il nostro territorio – afferma Daniele Vanni segretario del partito democratico locale - Da una parte l’amministrazione ha deciso di intervenire sulla leva fiscale andando a ridurre del 25% la parte variabile della Tari per le attività produttive e applicando l’esenzione della Tosap per i pubblici esercizi, dall’altra ha abbattuto del 30% l’incidenza del costo di costruzione per la riqualificazione degli immobili”.

“Questa ultima misura – continua Vanni - se sommata ai superbonus del 110% del decreto Rilancia Italia può essere un ulteriore stimolo per gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio aiutando un settore fondamentale per la ripresa”.

“Abbiamo approvato un bilancio 2019 – afferma il capogruppo in consiglio comunale Francesco Marzocchini – in posizione di assoluto equilibrio e con un avanzo di amministrazione di importo rilevante che permetterà all’ente di farsi carico delle riduzioni ed esenzioni fiscali per l’anno in corso, rivolte alle categorie economiche messe più in difficoltà dalla crisi del Covid, oltre ad essere impiegato in nuovi investimenti. Detto questo mi pare che le dichiarazioni dell’opposizione sul tema siano alquanto sterili”

“Durante il consiglio è stato approvato anche un ordine del giorno – continua Marzocchini - firmato da me, Giulio Vezzosi, Silvia Vezzosi, Maurizio Cappelli in cui abbiamo chiesto alla giunta un impegno concreto nell’individuare progettualità strategiche al fine di far trovare preparati tutti i settori dell’amministrazione all’intercettazione dei fondi europei che saranno messi a disposizione in edilizia scolastica, mobilità sostenibile e riqualificazione dello spazio tra Arno e Città”.

“Pensiamo – concludono Marzocchini e Vanni – che un lavoro di questo tipo possa essere utile anche a livello di area Empolese-Valdelsa per individuare le priorità per la realizzazione di progetti comuni per il miglioramento del territorio amministrato e della qualità della vita dei nostri cittadini”.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa