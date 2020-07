Paura in Fi-Pi-Li: ruota si stacca e colpisce un'auto, salva una famiglia

Poteva essere un incidente con conseguenze gravissime, ma per fortuna così non è stato. Domenica 12 luglio alle 19 una ruota si è staccata da un'auto in Fi-Pi-Li e, 'impazzita', è andata nella carreggiata opposta colpendo in pieno un'altra vettura e sfiorando una moto. Il fatto è avvenuto a pochi chilometri da Scandicci e non ha fatto registrare feriti gravi.

Grande paura per una famiglia veneta, di ritorno dall'Isola d'Elba. Padre 40enne, madre 45enne, figli di 13 e 5 anni erano su una Peugeot 5008 vicino a Scandicci in direzione Firenze quando la ruota li ha investiti. Ha colpito la parte anteriore dell'auto, mandando in frantumi il parabrezza. La Peugeot ha sbandato senza colpire altri veicoli, mantenendosi salda nella strada e evitando il peggio. I margini di manovra erano strettissimi, dato il traffico, ma i nervi del guidatore sono stati più che saldi.

La ruota si era staccata da un'auto dall'altra parte della superstrada. Proveniva da una Scenic con a bordo una 42enne sarda e due ragazzine. Anche in questo frangente, poteva andare peggio: l'auto, persa la ruota, poteva ribaltarsi ma è rimasta in piedi. Sul posto la polizia stradale.

La famiglia veneta, rientrata a casa con un'auto a noleggio, è andata al pronto soccorso di Mestre: i sanitari hanni riscontrato a papà, mamma e figlioletto colpi di frusta e contusioni varie, ma non ci sono state fratture. Saranno risarciti, affermano i legali.