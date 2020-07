San Casciano: la biblioteca riapre sale studio e postazioni internet

La Biblioteca comunale di San Casciano ha riaperto tutti i servizi indicando le modalità di accesso in un apposito regolamento. Da qualche giorno l’accesso è consentito anche alle sale studio, alla sala bambini, all'emeroteca e alle postazioni internet, oltre al servizio di prestito consultazione che era già attivo dal mese di giugno. I cittadini possono entrare e accedere agli scaffali e sfogliare i libri, purché si rispettino le misure di sicurezza anti Covid. “La nostra biblioteca torna a vivere in tutte le sue funzioni – dichiara l’assessore alla Cultura Maura Masini - ma raccomandiamo ai cittadini la massima attenzione nell’applicazione delle linee guida del governo sulla sicurezza – cerchiamo di tollerare il più possibile adottando le necessarie azioni di prevenzione e tutela della salute pubblica, è uno sforzo importante che dobbiamo mettere in atto responsabilmente per evitare un peggioramento del contagio”. L’assessore Masini ricorda che “occorre adottare la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro, per tutto il periodo di permanenza nell'edificio, igienizzare le mani con le apposite soluzioni disinfettanti poste all'ingresso e all'interno della biblioteca e indossare obbligatoriamente la mascherina”.

Si può tornare a studiare in biblioteca ma, considerato il permanere della situazione di emergenza, il numero dei posti a disposizione nelle sale è limitato ad un massimo di 22 utenti e le postazioni sono numerate e distanziate fra di loro. È possibile accedere al servizio esclusivamente su prenotazione, da effettuarsi inviando una mail a biblioteca@comune.san-casciano-valdi-pesa.fi.it entro il giorno precedente, oppure telefonando al numero 0558256380, oppure direttamente in biblioteca. Le postazioni prenotate sono personali e non possono essere cambiate con altri utenti. Come per le sale studio, anche per le postazioni internet, ridotte a 2, occorre effettuare la prenotazione. E’ possibile usufruire delle postazioni sul momento se libere. E’ sempre attivo il servizio di Wi-Fi tramite iscrizione da effettuarsi in biblioteca.

Quanto ai servizi, il prestito può essere effettuato dopo aver sfogliato e selezionato i libri tra gli scaffali. Con i volumi scelti sarà consegnato un vademecum per il corretto trattamento del materiale. Se i cittadini hanno bisogno di restituire i documenti non è necessario entrare in biblioteca, si può utilizzare l'apposito box esterno anche quando la biblioteca è chiusa. E' comunque disponibile un contenitore all'interno della biblioteca dove è possibile restituire i materiali. Anche il prestito interbibliotecario è stato riattivato, al momento con due gite alla settimana, il martedì e il giovedì.

Il bibliotecario Marco Rossetti ricorda inoltre che è possibile usufruire di Medialibrary on line, un portale con funzioni di vera e propria biblioteca digitale che consente di accedere via internet, da qualunque luogo e gratuitamente, a quotidiani, riviste, e-book, musica, banche dati, film, immagini, audiolibri, corsi a distanza.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa