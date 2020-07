San Miniato Covid-free, dopo 4 mesi il virus lascia la città della Rocca

Anche il Comune di San Miniato è Covid-free. Lo afferma il sindaco Simone Giglioli in una dichiarazione per la stampa: "L'ultima persona si è negativizzata, dopo un lungo periodo di malattia. Dopo 4 mesi, 57 persone positive, e purtroppo 5 decessi, siamo arrivati alla completa guarigione. È da tanto tempo che sognavo questo momento, e ne sono particolarmente felice. Questo vuol dire che il pericolo è definitivamente passato? No assolutamente, occorre tenere alta la guardia, occorre ancora prudenza e cautela, proprio per non ripiombare nel periodo nero, quando tutti i giorni eravamo funestati da un bollettino di guerra. Approfitto dell'occasione, per ringraziare, ancora una volta tutti i volontari, tutte le organizzazioni di Protezione civile, e i dipendenti comunali che hanno lavorato in questa lunga emergenza. Senza di loro sarebbe stato impossibile farcela".