Scappano dalla polizia e alla stazione consegnano droga: segnalati a Empoli

Hanno tentato di sfuggire ai controlli della polizia di Empoli, lasciando il parco della Rimembranza in viale Buozzi per andare alla stazione e, chissà, prendere un treno per scappare. Ma gli agenti sono riusciti a fermarli ieri sera alle 20.15 al binario uno della stazione. Tre giovani di origine nigeriana, in regola con il permesso di soggiorno ma gravati da precedenti penali per droga, hanno consegnato di loro spontanea volontà dello stupefacente, dicendo che era per uso personale. 9 grammi di marijuana, 1 di hashish e 1,5 di hashish. Sono stati segnalati per uso di stupefacenti. I controlli sono proseguiti in serata, con l'aiuto di 3 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana. In centro e in piazza Farinata non sono stati registrati assembramenti, nemmeno nei locali pubblici. I servizi di controllo del territorio con i rinforzi inviati dalla Questura di Firenze verranno ripetuti nella serata di oggi.