Scippo in piena mattina in via Lippi e Macia nella zona di Novoli a Firenze. La vittima è una 86enne che fortunatamente è rimasta illesa. Da quanto si apprende un uomo, dopo averla sorpresa alle spalle mentre passeggiava in strada, le ha strappato una collana d'oro dal collo ed è infine fuggito. L'anziana ha denunciato il fatto alla polizia fornendo una descrizione dell'uomo, un giovane, di carnagione chiara.