Lotto IV della sr429, Cordone (Lega): "In caso di piogge, problemi per il Rio Arnese"

"In qualità di Consigliere Nazionale ANCI e anche forte del fatto che per oltre 15 anni ho rappresentato la Lega ed il Centrodestra nel Consiglio comunale di Gambassi Terme e ciò mi lega ancora molto a questo territorio, ho partecipato molto volentieri insieme al Capogruppo leghista in Consiglio comunale, Marco Manuelli, all'assemblea pubblica indetta nella frazione di Case Nuove con il Commissario per il completamento della SR 429, Ing. Annunziati, assemblea indetta per fare il punto sulla messa in sicurezza idrogeologica dell'intero comparto dei due torrenti Rio Petroso e Rio Arnese (proveniente da Varna), che con i lavori della nuova strada 429 (lotto IV), dovrebbe trovare una soluzione per evitare rischi di allagamenti futuri, come successe con i nubifragi del luglio 2019.

I lavori di messa in sicurezza, a quanto dettoci dal Commissiario Annunziati, dovrebbero cominciare nella primavera del 2021 per concludersi dopo sei mesi circa. L'incontro, molto partecipato, ha evidenziato, in caso di piogge intense, il pericolo che rappresenta la portata d'acqua che il Rio Arnese, affluente del Rio Petroso, scarica nello stesso Rio Petroso, il quale straripando, generalmente allaga capannoni e abitazioni; le problematiche legate alle dinamiche del Rio Arnese erano già venute fuori attraverso una risposta del Sindaco Campinoti ad una mia interrogazione presentata e discussa pochi anni fa in Consiglio comunale. Su tutti questi argomenti connessi al completamento del IV lotto della S.R. 429, il Capogruppo leghista nel Consiglio comunale della cittadina termale, Marco Manuelli, presenterà un'apposita interrogazione al Sindaco e alla Giunta nel prossimo Consiglio comunale di fine luglio; così avremo una risposta ufficiale dall'Amministrazione gambassina su tutte queste importanti tematiche."-

Marco Cordone (Consigliere Nazionale ANCI della Lega per Salvini Premier)