Sull'impalcatura senza casco né imbragature, ditta sanzionata a Siena

Nell’ambito delle ordinarie attività di controllo economico del territorio, maggiormente intensificate in questo periodo emergenziale, una pattuglia delle Fiamme Gialle senesi ha notato in pieno centro storico cittadino due operai intenti a lavorare su un’impalcatura a diversi metri di altezza.

Dal controllo effettuato emergeva come i due, entrambi dipendenti di una ditta di montaggio ponteggi, stessero svolgendo le proprie mansioni senza alcun dispositivo di protezione individuale, obbligatorio per prevenire eventuali incidenti sul lavoro, spesso anche mortali. Condotta particolarmente pericolosa non solo per essi stessi ma anche per gli ignari pedoni che si trovavano a transitare nelle immediate adiacenze, numerosi in quanto l’impalcatura si trovava in una via in pieno centro storico, con evidenti rischi per l’incolumità propria e dei cittadini sottostanti.

I due operai e la ditta di appartenenza, dopo l’intimazione dell’immediata “messa in sicurezza del cantiere di lavoro”, sono stati prontamente segnalati dai finanzieri alla Direzione Territoriale del Lavoro che provvederà all’irrogazione delle previste sanzioni.

Tali tipologie di controlli, coerentemente alle linee di indirizzo impartite dall’Autorità di Vertice del Corpo, testimoniano ancora una volta il costante e continuo presidio attuato dalle Fiamme Gialle senesi su tutto il territorio della provincia a tutela della collettività, oltre che la sempre più marcata vocazione sociale della Guardia di Finanza, sempre più polizia sociale, completamente protesa verso il cittadino.