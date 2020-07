Teatro, 'Giullarata a testa in giù' a San Miniato Basso

Per Il Teatrino al Pinocchio di San Miniato Basso mercoledì 22 luglio alle 21:30 è il primo appuntamento di Teatro di prosa con Giullarata a testa in giù di e con Alberto Ierardi e Giorgio Vierda. Una giullarata contemporanea, che recupera lo stile del grande maestro Dario Fo, per affrontare tematiche relative alla crisi della società odierna; come “il grammelot della banca" dedicato alla crisi del 2006 dei mutui subprime, "l’economia circolare" in riferimento al tema dei rifiuti, "le comicronache" al vissuto prodotto dal recentissimo lockdown da Covid-19. Con una spiccata componente comico-surrealista, degna di un Cabaret contemporaneo, gli attori giocano a rompere la barriera fra palcoscenico e pubblico, la cosiddetta “quarta parete”, senza peli sulla lingua.