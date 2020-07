Tir ribaltato sulla rampa autostradale a Prato

I Vigili del fuoco di Prato sono intervenuti alle 0:45 per un incidente stradale avvenuto presso il casello autostradale di Prato Est.

Un autoarticolato, per cause ancora da accertare, si è ribaltato finendo sul guard rail mentre stava percorrendo la rampa di uscita per immettersi in viale Leonardo da Vinci.

Le operazioni per estrarre l'autista sono state lunghe e difficoltose. L'uomo è stato successivamente affidato alle cure del personale sanitario inviato dal 118. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso.

La rampa è rimasta chiusa a lungo anche per consentire il recupero del mezzo ed il ripristino della sede stradale da parte della società Autostrade.