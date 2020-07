Vandalizzati monumenti all'antifascismo, ferma condanna dello Spi-Cgil

In questi giorni è stato imbrattato il murale in ricordo del partigiano Silvano Sarti ed è stata danneggiata la stele a Grosseto in ricordo dei caduti della Resistenza.

Il sindacato dei pensionati Spi-Cgil di Empoli esprime la ferma condanna per questi gravi atti contro i valori e il sacrificio di chi ha combattuto per la libertà, per la democrazia, per la Costituzione.

In questo particolare momento è necessario unire tutte le forze democratiche e antifasciste per respingere la campagna di odio che è in atto e riaffermare i valori di giustizia e libertà.

Spi-Cgil Empoli