Vespe, moto e scooter al trofeo Montanelli di Fucecchio

Tutto pronto per la seconda edizione del Trofeo “Targa Indro Montanelli” che sabato 25 luglio vedrà vespe, scooter e moto d'epoca e moderne radunarsi lungo le vie del centro di Fucecchio. L'evento, promosso dal vespa Club Ponte Mediceo e dal Moto Club Guzzi Empoli in collaborazione con la Fondazione Montanelli Bassi e con il patrocinio dei Comuni di Fucecchio e Empoli, sarà valido come 1a e 2a prova del campionato regionale Vespa e Moto Raid 2020 che, dopo i mesi di lockdown, ripartirà proprio da Fucecchio. Tante le categorie e le classifiche previste: promo ed expert per il mondo Vespa Club, moto moderne, moto d'epoca, scooter moderni, scooter d'epoca per il mondo Fmi. Sarà anche un'occasione, per tutti gli appassionati, di ammirare i ciclomotori che, prima e dopo le prove, saranno esposti in corso Matteotti.

Il programma della giornata prevede lo svolgimento delle due gare in piazza Montanelli, la prima al mattino e la seconda al pomeriggio. La prima prova partirà alle ore 9 seguita, alle 11,30, dalla possibilità di partecipare ad un giro turistico; la seconda prova, invece, inizierà alle ore 15,30 e al termine, sempre in piazza Montanelli, si terranno le premiazioni.

Il trofeo, le cui iscrizioni scadranno mercoledì 22 luglio (oppure al raggiungimento del numero di 70 iscritti), sarà riservato esclusivamente ai tesserati Motoasi o Fmi che potranno iscriversi seguendo le indicazioni riportate alla pagina dedicata sul sito internet www.ilpontemediceo.it.

In occasione dell'evento, inoltre, dalle ore 8,30 alle ore 20 di sabato 25 luglio sarà disposto il divieto di circolazione e sosta in corso Matteotti, con obbligo di svolta a destra in piazza Montanelli (altezza palazzo Baschieri) in direzione dell'incrocio centrale per i veicoli in uscita dal lato di via Checchi e via Nelli, e obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Sauro in direzione dell'incrocio centrale.

Maggiori informazioni: 331 6224620, 347 6015259, ilpontemediceo@vespaclubditalia.it (per trofeo Vespa Raid), 349 0588096 (Andrea), andrea.bagnoli@tin.it (per trofeo Fmi).

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa