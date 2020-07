Visarno Market torna a luglio tra mercatini e concerti

L’edizione di giugno è stata un successo e all’Ippodromo del Visarno di Firenze è ancora Visarno Market. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio, torna la mostra mercato di vintage, artigianato, illustrazioni, arredamento, oggettistica, vinili.

Confermata la formula estiva: struscio tra gli stand, ma anche area relax in giardino, concerti, delizie per il palato, piccoli e grandi eventi per vivere il colorato mondo di Visarno Market, tutti i giorni dalle 4 del pomeriggio fino a tarda sera.

Visarno Market è un caleidoscopio di creatività e passione: qui trovate gioielli e abiti fatti a mano, oggetti di modernariato, sfavillanti abiti da sera, bijoux ispirati alla natura, riviste e dischi rari… E poi, da Roma con furore, le t-shirt "AO" e un "DAJE"; arte, painting e tatuaggi con Matteo Masini e tante altre proposte.

Vi è venuto un certo appetito? Non c’è che l’imbarazzo della scelta, tra panini gourmet, patata farcite, tigelle doc, gelato thai, crepes… Vegani, vegetariani? Abbiamo leccornie anche per voi!

Mentre sul palco si danno il cambio Segugi Infernali del Purgatorio, Ragazzi Scimmia, Buskers in Crime, Bimbi Belli.

Il biglietto costa tre euro ed è valido per tutti i tre giorni di Visarno Market (ricordate il braccialetto e il biglietto consegnati al primo ingresso!).

A Visarno Market si accede da piazzale delle Cascine, vicino alla Facoltà di Agraria. L’Ippodromo del Visarno è facilmente raggiungibile con le linee T1 e T2 della Tramvia (fermate "Cascine" e “Paolo Uccello” T1; fermata “San Donato” T2). Ampio parcheggio auto/moto nell’adiacente piazzale delle Cascine e nelle vicinanze.