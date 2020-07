Villa Pacchiani ospita la lirica: ultimo appuntamento di a cielo Aperto

Giovedì 23 luglio alle ore 21.15 nel giardino di Villa Pacchiani terzo e ultimo appuntamento per a cielo Aperto, rassegna di musica eseguita con strumenti diversi e che spazia in un percorso ideale che va dalla musica barocca alle produzioni internazionali, iniziativa del Comune di Santa Croce sull'Arno. Assessorato alle Politiche ed Istituzioni Culturali.

Attraverso le arie e i duetti più famosi eseguiti del Soprano Paola Cigna e del Baritono Romano Martinuzzi accompagnati al pianoforte da David Boldrini si svilupperanno le vicende tragiche dei protagonisti di La Traviata e Rigoletto di Giuseppe.

Italian Opera Florence è una società di concerti che svolge attività presso l'auditorium Santa Monaca, situato nel centro di Firenze dal 2007. I più grandi artisti di fama mondiale del panorama lirico si sono esibiti per IOF tra cui Maria Luigia Borsi, Katia Ricciarelli, Rolando Panerai, Laura Brioli, Edgardo Rocha, Alessandro Luongo. I concerti all'attivo sono circa 5000 con un numero di presenze annuale di circa 20.000 spettatori da tutto il mondo.

David Boldrini è oggi uno dei più noti musicisti italiani. Ha suonato nei teatri più importanti del mondo tra cui Carnegie Hall di New York, Kyoko Hal di Tokio, Sala Casella di Roma, Festival Del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra UANL Orchestra Messico, Università di Ankara Teatro di stato di Instambul, teatro di stato di Medellin in Colombia. Ha inciso per Sony Classical, Brilliant Classical, rivista Amadeus, Da Vinci Label e Movimento.

Romano Martinuzzi e Paola Cigna collaborano stabilmente con IOF. Il Soprano Paola Cigna insieme al copioso numero di concerti svolti sia in Italia che all'estero a fianco di David Boldrini ha inciso con il medesimo nell'anno 2016 per la rivista AMADEUS le inedite arie di G. B. Viotti. Romano Martinuzzi collabora per IOF dal 2007. Si distingue come protagonista in “La Traviata”, “Tosca”, “La Bohéme”, “Il barbiere di Siviglia” prodotte dalla suddetta società di concerti. È considerato ad oggi uno dei più grandi baritoni del panorama italiano, nell'anno 2019 ha debuttato il ruolo di Rigoletto per IOF e ha inciso per Movimento Classic l'opera “L'amante composta” e diretta da David Boldrini.

Nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza COVID-19 tutti gli spettatori devono indossare la mascherina. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito con inizio alle 21.15.

In caso di pioggia i concerti potranno essere riprogrammati.

VILLA PACCHIANI

via Provinciale Francesca Sud, 67, Santa Croce sull'Arno (PI)

info: Comune di Santa Croce sull’Arno info: tel 0571 30642; 0571 389853 e-mail: biblioteca@comune.santacroce.pi.it

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno