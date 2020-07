Aggredisce agenti e colpisce auto, arrestato 21enne a Empoli

Aveva aggredito il 10 luglio alcuni poliziotti durante un controllo alla stazione di Empoli. Quando è stato trovato di nuovo nella tarda serata di ieri nei pressi di un market in piazza Don Minzoni ha dato in escandescenza e ha danneggiato un'auto in zona. Per questo è stato arrestato un 21enne di origine nigeriana, senza fissa dimora e con domanda in corso per lo status di rifugiato, con numerosi precedenti per reati contro la persona e spaccio. Inoltre aveva sulle spalle un ordine di cattura per un'ordinanza di custodia cautelare del 17 luglio dal tribuinale di Firenze. La spropositata reazione di ieri notte era partita quando gli era stato intimato di seguire gli agenti negli uffici di piazza Gramsci, opponendosi con forza prima di colpire l'auto. Per questo dovrà rispondere di resistenza e danneggiamento. Adesso si trova nel carcere di Sollicciano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli altri controlli degli uomini guidati dal dirigente Francesco Zunino assieme ai rinforzi del reparto Prevenzione Crimine Toscana non hanno dato luogo a ulteriori reati ravvisati.