Al via il Torneo Open maschile 'Città di San Gimignano'

Prenderà il via domani, giovedì 23 luglio, il Torneo Open maschile “Città di San Gimignano” (3.000 € di montepremi), organizzato dal Tennis Club San Gimignano e giunto alla quarta edizione. I noti problemi legati all’emergenza covid-19, che hanno costretto gli organizzatori allo spostamento della manifestazione da giugno a fine luglio, hanno trasformato un momento di grandissima difficoltà in un’opportunità senza precedenti.

Il fatto che il circuito tennistico internazionale in questo momento sia fermo infatti ha fatto riversare a San Gimignano la crema del tennis italiano. Sarà un’edizione mai vista, che rimarrà nella storia delle Torri. Un unico tabellone principale composto da più di 50 Seconde Categorie provenienti da ogni angolo d’Italia (da Palermo a Milano, da Padova a Roma) e alcuni giocatori di spicco da stropicciarsi gli occhi. Su tutti le prime due teste di serie, Fabrizio Ornago e Walter Trusendi. Il milanese Ornago è attualmente 413 delle classifiche mondiali, abituato a scenari di livello internazionale e giunto a San Gimignano proprio grazie alla contingenza della situazione. Il massese Trusendi, seppur avendo smesso i panni del professionista da un anno, è un’autentica icona del tennis toscano: ex numero 299 al mondo, il “mago Walter”, nonostante le 35 primavere sulle spalle, è dotato di un gioco sublime e di una tecnica sopraffina. Seguono il duo di favoriti due tennisti tra i primi 650 del ranking mondiale, Davide Galoppini e Daniele Capecchi, il beniamino di casa Gianluca Acquaroli e Federico Maccari, già finalista lo scorso anno. Tra i possibili outsider attenzione a Luciano Taddeo Darderi: l’italo-argentino, nato nel 2002, non ha il ranking dei primissimi solo per la sua giovane età, ma è considerato un sicuro campione del futuro e in questo 2020 ha fatto faville, soprattutto agli Assoluti di Todi, dove ha messo alla frusta il numero 130 al mondo Federico Gaio.

Il Torneo Open “Città di San Gimignano” inizierà giovedì 22 luglio per concludersi sabato 1 agosto. L’ingresso al circolo è libero ma vincolato al rispetto delle norme igienico-sanitarie in vigore: per gli spettatori ci sarà obbligo di indossare le mascherine, di misurazione della temperatura, divieto di assembramenti e obbligo di rispettare la distanza personale di almeno un metro e mezzo.

Fonte: Ufficio stampa