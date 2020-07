Alluvione novembre 2019, a San Gimignano al via la richiesta danni

Al via la richiesta danni da maltempo per privati e aziende colpite dall’alluvione del novembre 2019. E’ stata attivata nei giorni scorsi, come previsto dalla Regione Toscana, la distribuzione on line sul sito istituzionale del Comune di San Gimignano dei modelli da compilare per ottenere una ricognizione dei danni e un contributo di immediato sostegno per un massimo di 5mila euro per i privati e 20mila euro per le aziende.

Il modello B1 per privati/nuclei familiari è da presentarsi entro le ore 23.59 del 7 agosto 2020, a mano all’Urp Comune di San Gimignano, o tramite raccomandata A/R (fa fede la data di consegna all’ufficio postale) o tramite pec all’indirizzo comune.sangimignano@postacert.toscana.it (fa fede data e ora di invio della pec). Le domande di privati pervenute oltre i termini sopra indicati non saranno ammesse.

Il modello C1 per le imprese è da presentarsi entro le ore 23.59 del 07 agosto 2020 al Comune di San Gimignano esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comune.sangimignano@postacert.toscana.it . Le domande di imprese pervenute oltre i termini indicati o inviate tramite modalità diverse dalla posta elettronica certificata non saranno ammesse.

Per la consegna dei modelli: l'URP presso il Palazzo Comunale in Piazza Duomo n. 2. L'accesso agli utenti è consentito solo previo appuntamento al numero di telefono 0577/990300 o via mail urp@comune.sangimignano.si.it

Per maggiori informazioni sulle modalità di compilazione è possibile contattare l’ufficio di Polizia Municipale di San Gimignano, via di Fugnano n. 20/B. L’accesso agli utenti è consentito previo appuntamento al numero di telefono 0577/990346 o via mail poliziamunicipale@comune.sangimignano.si.it

Fonte: Ufficio Stampa