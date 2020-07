Arresti e sequestri a Pisa, municipale in prima linea

Dieci sequestri amministrativi e due sequestri penali. Sono i risultati delle operazioni condotte dalla Polizia Municipale di Pisa nella settimana passata per contrastare in particolare i fenomeni di abusivismo commerciale e contraffazione delle merci. Dati che si aggiungono a quelli ottenuti dalla stessa Polizia Municipale nella settimana precedente (6-12 luglio) quando sono stati sequestrati 1.890 oggetti contraffatti tra giocattoli, materassini, ombrelloni, accendini, braccialetti e collane.

«Buoni risultati quelli conseguiti nelle ultime settimane dalla Polizia Municipale – commenta l’assessore alla Polizia Municipale Giovanna Bonanno -. Grazie all’impiego di un maggiore numero di agenti nei servizi notturni e sulle spiagge sono stati assicurati controlli più precisi e mirati per il rispetto delle misure previste dalle ordinanze del Sindaco, per la sorveglianza dei nostri arenili e per il controllo degli irregolari presenti sul territorio comunale. Garantire il rispetto delle regole e della legalità è uno degli obiettivi primari di questa amministrazione: lo confermano il nostro impegno, il lavoro profuso finora e i risultati delle operazioni poste in essere dal nostro corpo di Polizia Municipale a cui, naturalmente, non può mancare il mio più sentito ringraziamento».

Le operazioni hanno riguardato in particolare la zona del Duomo, il centro storico e il litorale. Numerosa la merce che a seguito dei controlli è stata sequestrata dagli agenti della polizia municipale tra cui: 9 orologi, 29 braccialetti, 2 aste per selfie, 45 paia di occhiali, 64 cappelli, 1 flauto, 4 set da mare per bambini, 4 borse, 1 occhialino da nuoto, 70 braccialetti e collanine e 39 gonfiabili. Oggetto di sequestro anche 8 palloni, 5 racchettoni, 12 fucili ad acqua, 13 contenitori spray, 26 teli in cotone, 3 ombrelloni, 98 giocattoli di vario tipo, 47 marsupi.

Di grande utilità per le operazioni sul litorale si è dimostrato il quad che di recente è stato messo a disposizione della Polizia Municipale, in particolare per il controllo dei tratti di arenile tra alcuni stabilimenti balneari per permettere la verifica di mercanzia nascosta dai venditori abusivi.

Da segnalare infine tra le operazioni condotte dalla Polizia Municipale di Pisa nel corso della settimana l’arresto di una cittadina bosniaca autrice di un furto ai danni di un passante in centro città, un intervento per un tentativo di furto ai danni di una libreria del centro città e per un tentativo di scippo ad opera di due stranieri. Sono inoltre proseguiti, anche in abiti civili, i controlli ai pubblici esercizi per il rispetto delle ordinanze di somministrazione oltre che i controlli congiunti con la Polizia di Stato nel centro storico.

Nel corso della settimana precedente (6-12 luglio) le operazioni della Polizia Municipale, tra centro storico, zona Duomo, zona stazione e litorale, avevano portato in 12 differenti operazioni al sequestro 1.890 oggetti contraffatti tra giocattoli, materassini, ombrelloni, accendini, braccialetti e collane.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa