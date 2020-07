Auto finisce sui binari dopo l'incidente, tram fermo per mezz'ora

Incidente questa mattina in viale Morgagni a Firenze. Erano circa le 7.35 quando due auto si sono urtate all’intersezione semaforizzata con via Stefano in Pane e la vettura proveniente da quest’ultima via è finita sui binari della tramvia bloccando la circolazione del tram. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Municipale per le operazioni di rilievo e la viabilità. Il veicolo è stato rimosso e il tram ha potuto riprendere servizio intorno alle 8.10. Nell’incidente la conducente dell’auto che transitava in viale Morgagni è rimasta ferita ed è stato portata in ospedale in codice giallo. Nessuna conseguenza per l’uomo alla guida dell’altro veicolo. La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa