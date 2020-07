Autocisterna ribaltata a Le Vedute, l'analisi Arpat: "Ridotte al minimo le conseguenze ambientali"

Intorno alle 10.00 del 20 luglio 2020, la sala operativa della Protezione civile ha richiesto l'intervento dei tecnici di ARPAT per un incidente avvenuto sulla strada provinciale Romana Lucchese in località Le Vedute a Fucecchio (Qui la notizia), nel quale era coinvolto un camion con cisterna che trasportava rifiuti.

I tecnici del Dipartimento ARPAT del Circondario Empolese sono intervenuti sul posto dove erano presenti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Municipale ed il camion con cisterna era piegato sul fianco lungo la strada provinciale.

Dalle verifiche è emerso che il mezzo di una società di autotrasporti di Fiumicino proveniva da un impianto di gestione rifiuti di Castelfranco di Sotto ed era diretto a Ravenna per trasportare oltre 26 tonnellate di un rifiuto pericoloso descritto come concentrato di rifiuti liquidi (soluzioni saline) ritirati dalle lavorazioni conciarie e classificato irritante, cancerogeno, tossico per la riproduzione ed ecotossico.

Non erano visibili sversamenti del contenuto della cisterna; sul terreno si notavano alcune macchie di olio idraulico e del liquido del radiatore del veicolo incidentato.

Per evitare possibili sversamenti del contenuto del mezzo è stata vuotata la cisterna mediante travaso in altra autocisterna della stessa società di autotrasporti laziale.

Alle 15.00 sono terminate le operazioni di travaso ed il veicolo è stato rimesso in carreggiata con l’ausilio di una gru per essere trasportato altrove.

Quali interventi di messa in sicurezza è stata ripulita l’area interessata dai liquidi della motrice sversati e dai frammenti di isolante che rivestivano la cisterna.

La ditta incaricata dall’autotrasportatore dell’intervento di ripristino ambientale provvederà a verificare il quantitativo travasato da confrontare con il carico iniziale, per accertare che non vi siano state perdite del rifiuto dalla cisterna ribaltata.

La ditta di autotrasporti è stata invitata a provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 242 del D.Lgs 152/2006.

Fonte: Arpat - Ufficio stampa