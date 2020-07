Bar-ristorante sequestrato a Montecatini per legami con la camorra, arrestato un 50enne

Un bar-ristorante in centro a Montecatini Terme è stato sequestrato dalla guardia di finanza di Pistoia per infiltrazioni della criminalità organizzata e l'amministratore di fatto è stato arrestato. Le indagini sono legate a un uomo legato in passato con il clan camorristico dei Terracciano, da anni presente in Toscana. Il 50enne era dipendente dell'esercizio ma di fatto gestiva la titolarità, secondo gli accertamenti dei finanzieri, nonostante formalmente due prestanomi, tra cui la convivente, fossero titolari. Questo per eludere le disposizione in materia di misure di prevenzione patrimoniali antimafia, essendo il soggetto già gravato da precedenti penali per reati specifici.

L'uomo è finito in carcere per trasferimento fraudolento di valori, per lo stesso reato in concorso sono stati denunciati a piede libero i due titolari. Le quote societarie sono state sequestrate ed è intervenuto un amministratore giudiziario per continuare l'attività commerciale. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Pistoia Alessandro Buzzegoli su richiesta del sostituto procuratore Luigi Boccia.