Biologia della Gentilezza, alla Vela di Avane il libro di Daniel Lumera

Essere gentili ha un impatto diretto sui nostri geni? L’ottimismo ci fa vivere più sani e più a lungo? La felicità aiuta i processi antinfiammatori? In che modo questo può avvenire? A queste e ad altre domande risponde 'Biologia della Gentilezza', il libro di Daniel Lumera che verrà presentato lunedì 27 luglio alle 21 a La Vela - Margherita Hack di Avane a Empoli. Durante l'evento, organizzato dal Centro di Accoglienza di Empoli, dal Gruppo Ginnastica Posturale di Empoli insieme alla libreria Cuentame, ci si concentrerà sulla corrispondenza biologica tra ottimismo, la gentilezza, il perdono, la gratitudine e la felicità, valori fondamentali per vivere a lungo, sani e felici.

Daniel Lumera autore di bestseller e riferimento internazionale nelle scienze del benessere, insieme alla professoressa Immaculata De Vivo, epidemiologa della Harvard Medical School, tra i massimi esperti mondiali di genetica del cancro, sono riusciti a mettere in relazione il mondo interiore e la genetica del nostro corpo. Scienza e coscienza, le evidenze scientifiche e i saperi delle antiche tradizioni millenarie, anni di ricerca scientifica e spirituale, si uniscono per offrire una nuova via al benessere, per vivere a lungo e felici, mostrando una nuova frontiera per la salute e il benessere.