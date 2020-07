Cessione del quinto: focus su Compass Quinto

La competizione nel campo della Cessione del Quinto si è fatta da qualche anno a questa parte decisamente più serrata, visto che tra banche e finanziarie le proposte commerciali non mancano di certo. Una delle più convenienti è di sicuro quella di Compass, finanziaria italiana di successo, di proprietà di Mediobanca, attiva dal 1960 nel ramo dei prestiti personali, delle carte di credito e per l’appunto nella Cessione del Quinto. A tal proposito, ecco una panoramica dettagliata relative alle agenzie Compass Quinto e alle motivazioni per le quali vale la pena tenere in considerazione la seguente offerta.

Struttura rete agenziale Compass Quinto

Sono ben 30 le filiali della rete agenziale Compass Quinto, dislocate su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire convenienti formule di finanziamento sia a chi lavora che a chi è in pensione. Va detto poi che nel biennio venturo vi sono tutti i presupposti per veder ingrandito questo ambizioso progetto. D’altronde, la domanda relativa al credito al consumo è in costante aumento nel Belpaese. Che si tratti di acquistare l’auto nuova, di arredare casa, di ristrutturare l’appartamento, di far fronte a spese legali, di organizzare un matrimonio da sogno, di godersi una vacanza ristoratrice in un luogo esotico, la richiesta di un prestito è sempre un’opzione tenuta in considerazione dagli italiani. E lo è naturalmente ancor di più la Cessione del Quinto, vista la comodità garantita dal piano di rimborso relativamente a medio lungo termine. Ciò presuppone rate convenienti e costanti che non incideranno più di tanto sul tenore di vita del richiedente.

Il venire incontro alle esigenze di chi richiede questa formula di prestito non finalizzato è il vero valore aggiunto delle agenzie Compass Quinto insieme ad un'assistenza a 360 gradi del diretto interessato, grazie al know-how di esperti professionisti in materia finanziaria. Fiore all’occhiello di Compass Quinto è la massima trasparenza sull’intera gamma di prodotti. Fattore fondamentale che fa della finanziaria milanese una realtà solida ed affidabile.

Cessione del Quinto dello Stipendio: un prestito fatto su misura

Dipendenti privati, lavoratori del settore pubblico e pensionato, scegliendo Compass Cessione del Quinto hanno solo da giovarne, visto che possono ottenere liquidità extra per finanziare un progetto, per coronare un sogno, per fare un importante investimento o per fronteggiare una spesa imprevista. Se l’intenzione è stata più volte posticipata, con Compass Quinto è giunto forse il momento di provarci e di non rimandare ulteriormente a data da destinarsi. L’unica garanzia richiesta dalle agenzie Compass Quinto è rappresentata dalla certezza di entrate sicure, date dallo stipendio o dalla pensione e dal contratto di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, non occorrono garanti.

L’importo massimo richiedibile con Compass Quinto Cessione del Quinto ammonta a 75.000 euro. La durata massima del piano di rimborso è pari a 10 anni. Quindi, volendo, è possibile pagare 120 comode rate leggere e costanti, mai di importo superiore al 20% rispetto al netto delle entrate, date dallo stipendio o dalla pensione.

Non ci sono spese di intermediazione. Quindi, non bisognerà preoccuparsi di fronteggiare costi aggiuntivi o di leggere eventuali voci nascoste, dato che con Compass non ve ne sono. Infine, tutto avviene in automatico, visto che la trattenuta viene fatta in automatico sulla busta paga o sul cedolino della pensione dal datore di lavoro o dall’ente previdenziale. Insomma, chi ha dei progetti importanti e desidera concretizzarli nel minor tempo possibile, potrà vedersi erogare l’importo richiesto in tempi rapidi. Tutto merito dell’agenzia Compass Quinto selezionata.

Perché Compass Quinto?

Di fatto, scegliendo un’agenzia Compass Quinto sarà possibile sempre contare su un professionista ultra-competente nel settore dei prestiti, in grado di garantire tutto il supporto necessario nel corso del piano di rimborso del finanziamento.