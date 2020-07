Locale di Montelupo chiuso per 7 giorni su decisione del questore

Ieri il questore di Firenze Filippo Santarelli ha decretato la sospensione per 7 giorni della licenza di un locale di Montelupo Fiorentino, in seguito a un'aggressione che si sarebbe verificata nella notte del 16 luglio e nella quale due marocchini sono stati aggrediti mentre erano al tavolino a consumare delle bevande. Dopo il pestaggio i due hanno riportato una prognosi rispettivamente di 7 e 10 giorni per le ferite.

I carabinieri di Montelupo nel corso dei mesi avrebbero raccolto anche le testimonianze dei vicini per gli schiamazzi e gli episodi di violenza, con anche danni alle auto nelle strade vicine.

Il locale già ad aprile 2017 fu sottoposto a un'analoga sospensione, in quella occasione venne contestato l'acquisto e il consumo di stupefacenti. Mentre invece per quanto riguardano gli episodi di violenza, a febbraio e novembre del 2019 ve ne furono altri due ritenuti rilevanti ai fini della sospensione. Il 24 febbraio per una rissa un uomo che voleva separare le parti è stato ferito con un oggetto appuntito. Fu necessario il trasferimento all'ospedale di Careggi con intervento chirurgico. Il 23 novembre invece un avventore venne aggredito e riportò 25 giorni di prognosi con frattura delle ossa nasali.