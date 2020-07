Coronavirus, partiti a Pistoia i test in auto

Sono attivi da stamattina a Pistoia, e da oggi pomeriggio in Valdinievole, i drive through (il servizio di prelievo con la propria auto) gestiti direttamente dal personale dell'Azienda Sanitaria, per eseguire i tamponi naso-oro-faringei per accertare o meno la presenza del Covid19. I cittadini verranno inviati ai "drive" dai servizi della AUSL e dai Medici e Pediatri di Famiglia (MMG e PLS).

Presso i "drive" è anche possibile effettuare i tamponi a pagamento, per motivi personali, previa prenotazione al Cup.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa