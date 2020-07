Emma Nolde in concerto dal terrazzo del Teatro della Compagnia

Emma Nolde, un concerto unico

Il cielo che diventa rosa, il sole che tramonta e la musica suonata dal vivo. Sarà un'atmosfera magica ad accompagnare il concerto di Emma Nolde in programma lunedì 27 luglio sul terrazzo del Teatro della Compagnia a Castelfranco di Sotto. L'iniziativa si inserisce all'interno della 20° edizione del Musicastrada Festival che farà il tour della Toscana dal 24 Luglio al 9 Agosto con 12 concerti al tramonto. L'evento castelfranchese è organizzato da Musicastrada Festival, in collaborazione con LET’S festival, con il sostegno del Comune di Castelfranco di Sotto.

Emma Nolde, 19 anni, nasce in Toscana. All’età di quindici anni inizia a scrivere canzoni in inglese, ma in poco tempo la scrittura in italiano prende il sopravvento. È negli ultimi due anni che Emma si dedica effettivamente alla composizione e registrazione del suo primo progetto. Dal 26 giugno è su tutte le piattaforme digitali il primo singolo di Emma Nolde dal titolo “Male”, pubblicato su etichetta Woodworm/Polydor Universal Music. Emma dà inizio così al suo progetto musicale a cui lavora da tempo insieme ai produttori Renato D’amico e Andrea Pachetti. Emma ha scoperto la musica da bambina suonando la chitarra e non ama definirsi o racchiudersi in un genere. La musica da sempre è il suo mondo perfetto, la sua forma migliore d’espressione e la sua quotidianità.

Cosa cambia rispetto alla tradizionale formula del festival?

ORARIO: inizio concerti 19.30 con ingresso dalle 19.10, per catturare la magia del tramonto.

LUOGHI: con la normativa anti Covid sarebbe stato impossibile chiudere le piazze ed è per questo che le location sono state scelte ad hoc in spazi dai quali potersi godere il tramonto e la bellezza del territorio

INGRESSO A PAGAMENTO: il biglietto avrà il costo simbolico di 3 euro. La normativa anti Covid impone di mettere la prenotazione al concerto, è stato scelta questa formula per “fermare il posto”.

CAPIENZA: la capienza massima nel terrazzo del Teatro della Compagnia è di 40 persone. Qualora fosse raggiunto e superato il numero di posti disponibili, sarà organizzato un secondo set del concerto a partire dalle ore 20.30 circa.

STREAMING: una piccola parte del concerto sarà trasmesso in streaming, un mix di pochi minuti dedicati al territorio e al live con una platea che si allarga a tutto il mondo.

L'ingresso (costo 3 euro) sarà solo su prenotazione sul sito: www.musicastrada.it

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa